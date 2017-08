Objavljen snimak uletanja automobila u ljude

​ŠARLOTSVIL - Na Internetu je danas objavljen snimak na kojem se vidi kako automobil uleće u grupu ljudi koji su protestovali protiv desničara u Šarlotsvilu.

Dvadesetogodišnji Džejms Filds iz Ohaja uhapšen je pod sumnjom da je izveo taj napad, a policija je objavila da je tom prilikom poginula 32-godišnja žena.

Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4