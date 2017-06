Objavljena fotografija kombija korišćenog u napadu u Londonu

LONDON - Na društvenim mrežama objavljene su fotografije na kojima se vidi kombi koji su napadači koristili u napadu na Londonskom mostu.

Najmanje šest ljudi je ubijeno, a 48 je ranjeno u napadu na Londonskom mostu koji su izvele tri osobe ubijene potom u obračunu sa policajcima.

Iz policije navode da su napadači uleteli vozilom među pejšake na mostu, a potom noževima napali ljude na području pijace Borou.

Prema navodima londonske Hitne službe, kao i da je najmanje 48 primljeno u pet bolnica širom britanske prestonice, a lakše povrijeđenima je pomoć pružena na licu mjesta.

Dawn over London Bridge - the forensics team at work pic.twitter.com/r5YMrGOovC