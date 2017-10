Objavljene slike oružja kojim je počinjen napad u Las Vegasu

LAS VEGAS - Objavljene su prve fotografije oružja iz hotelske sobe napadača na festivalu "Rut 91 harvest", Stivena Pedoka, koji je ubio 59 ljudi i ranio vise od 500.

Televizijska kuća "Boston 25" objavila je dvije fotografije koje je, prema navodim te kuće, od policijskih izvora dobio njihov reporter Žakui Henrih u sobi hotel-kazina Mendelej bej odakle je napad počinjen.

Na podu se vide dvije jurišne puške tipa AR-15 sa optikom, a jedna je nakačen na dvonožac. Jedna od puški ima i proširen šaržer, što jasno pokazuje da je napadač želio da pogodi što više ljudi. Uz to, na jednoj od pušaka se nalazi i lovački nišan visokog uvećanja.

Uz te dvije puške, u sobi se nalazi još 21 komad oružja, čekić kojim je razbijen prozor i pregršt municije.

Prilikom preteresa, u Pedokovoj kući je pronađeno još 19 komada oružja.

EXCLUSIVE: these are 2 of 23 guns found in #LasVegas shooter’s hotel room at #MandalayBay - hammer, bipod, optics, ammo. 59 lives. Chilling. pic.twitter.com/gManlUIeZI