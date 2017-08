Oglasila se Ruskinja: Izrežirana priča o susretu s Trampom

MOSKVA - Ruska pravnica Natalija Veseljnicka kaže da je skandal u vezi sa njenim susretom s Donaldom Trampom Mlađim, o čemu je pisao "Njujork tajms", izrežirana priča.

Ona je istakla da iza nje stoji finansijer Vilijam Brauder.

"Nevjerovatno je kako danas rade američki mediji. "Njujork tajms" mi je poslao zahtjev 8. jula sa listom pitanja koja su ih interesovala. Vrlo su me iznenadila pitanja koja su se ticala gospodina Trampa i mog susreta sa njim, da čak nisam mogla odmah da se sjetim kojeg datuma je održan sastanak, zato što je bio usputan i nije doveo ni do čega. Zbog toga, zapravo, zaista nisam mogla ni da se sjetim kada se to dogodilo i pod kojim okolnostima", ispričala je Veseljnicka u intervjuu za RT, a prenosi Sputnjik.

Prema njenim riječima, "Njujork tajms" je nakon dobijanja prilično detaljnog odgovora od nje, u svojoj prvoj vijesti od 8. jula ove godine objavio vrlo kratak materijal.

"Danas je taj članak promijenjen do neprepoznatljivosti. Ako danas otvorite prvi članak "Njujork tajmsa" o ovoj temi i pogledate ono što je izašlo 8. jula, vidjećete kolosalnu razliku", kaže ona i dodaje da shvata da je to apsolutno izrežirana priča.

"Čitav ovaj takozvani skandal oko mog susreta sa gospodinom Donaldom Trampom Mlađim je izrežirana priča. Ko je izrežirao? Vidim samo jedan odgovor na ovo pitanje. Nađite motiv i naći ćete objašnjenje", istakla je ona.

Prema riječima Veseljnicke, njen tim je praktično vrlo blizu prišao istini o tome kako se usvajao američki zakon "Magnicki".

"Toliko smo blizu došli do istine o tome šta je zaista pokretalo te ljude, ko je lobirao tokom nekoliko godina za ovaj zakon, toliko smo mnogo saznali o tome šta se zaista dešavalo u Rusiji u periodu od 1996. do 2006. godine, toliko smo blizu došli do stvarnih događaja krađe novca iz našeg budžeta, da je, s obzirom na to da sam bila na prvoj liniji fronta i praktično javno bacila rukavicu gospodinu Brauderu, to je taj čovjek koji je sve to i smislio. Smatram da je ovo isključivo njegovo djelo i djelo njegovog tima", naglasila je advokatica.

Ranije je Veseljnicka izjavila da je tim Vilijema Braudera, britanskog finansijera, direktora "Ermitidž kapitala", prikupljao informacije o njoj i njenoj porodici i davao te podatke predstavnicima Stejt departmenta.

(b92)