Ogroman odron zbrisao sve u Rusiji, 300 turista zarobljeno

MOSKVA - Nakon odrona oko 300 turista, među kojima je 100 stranaca, zarobljeno je u ruskom regionu Elbrus, na Kavkazu, javlja Russia Today.

Ruske hitne službe spasavanja su na putu ka njima i pokušaće da ih oslobode. Odron se dogodio jutros na obroncima planine Elbrus, koja se nalazi u Kabardino-Balkar Republici u ruskom Kavkazu.

"301 turist je zarobljen na Prohladnij-Azeu putu. Situacija nije kritična, imaju hrane i drugih potrebština dovoljnih i za mjesec dana" izjavio je lokalni ministar za vanredne situacije RIA Novostima.

Prema najnovijim podacima, ogroman odron koji se sručio na to područje zbrisao je mnoge puteve koji povezuju to područje sa ostatkom regiona, pa se procjenjuje da će to uticati na živote hiljada ljudi.

Jedan zvaničnik Elbrus regiona je izjavio da su ti ljudi sada potpuno odsječeni od ostatka republike, prenijela je agencija Tass.

Prema ocjenama zvaničnika, u pogođenom području boravi oko 260 stranih državljana.

