Okončana talačka kriza u Čarlstonu, jedan ubijen

ČARLSTON - Talačka kriza u gradu Čarlston okončana je nakon što je napadača koji je držao taoce u restoranu policija ranila, saopštio je gradonačelnik Džon Teklenburg.

On je dodao da je zaposleni u restoranu kojeg je napadač upucao podlegao povredama, javio je AP.

Napadač koji je držao taoce nalazi se u kritičnom stanju, naveo je Teklenburg.

Šef policije Čarlstona Džerom Tejlor kazao je da su svi taoci u restoranu spaseni i da su bezbjedni. On nije precizirao koliko je bilo talaca.

Tejlor je dodao da je restoran u ulici King Strit koja je popularna među turistima bio prepun kao i da su njegovi ljudi pomagali u evakuaciji i spasavanju većeg broja gostiju.

Vlasti za sada nisu objavile imena napadača kao ni ubijenog muškarca.

Gradonačelnik Čarlstona Džon Teklenburg nešto ranije je rekao da je nezadovoljni radnik upucao jednu osobu u restoranu, navodeći da nije u pitanju akt terorizma ili rasizma.

"U ovom trenutku znamo da je osoba koja je pucala nezadovoljni radnik. To nije čin terorizma, ni zločin iz mržnje", rekao je Teklenburg novinarima.

Pucnjava je prijavljena u ulici King oko podne po lokalnom vremenu, rekao je portparol policije Čarls Fransis u saopštenju ne navodeći da li ima povrijeđenih.

Tom i Petsi Plent rekli su za čarlstonski lokalni list da jeli u restoranu Virdžinija i vidjeli jednog muškarca kako izlazi iz kuhinje sa pištoljem u ruci vičuću: "Novi šef je u gradu".

Prema njihovim riječima, muškarac je izgledao kao "običan deda, ali je imao lud pogled".

Njih dvoje su uspjeli da pobegnu na zadnja vrata.

Na lice mjesta poslati su specijalni policijski timovi kao i jedinica za deminiranje, a ljudi su upozoreni da ostanu u zgradama ili da napuste tu zonu.

