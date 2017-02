Oluja 'Doris' razara Veliku Britaniju, poginula žena (VIDEO)

VULVERHAMPTON - Usred snažne oluje širom Velike Britanije zbog nanosa krhotina poginula je jedna žena u centru grada Vulverhampton, prenosi Independent.

Hitna služba u Vest Midlandsu potvrdila je da su pozvani na mjesto događaja.

"Nakon 15 999 poziva u 11:43 na mjesto događaja stigla su dva vozila hitne pomoći, lokalno medicinsko osoblje te osoblje za intenzivnu njegu", saopššteno je iz hitne službe.

Portparol hitne pomoći izjavio da je osoblje pronašlo nesrećnu ženu.

Storm Dorris has just blown down my back wall. West Hampstead. pic.twitter.com/2MqGIjwRhZ