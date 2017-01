Oproštajna poruka Obame na Twitteru obara rekorde

VAŠINGTON - Poruka zahvalnosti koju je odlazeći američki predsjednik Barak Obama objavio na Twitteru poslije oproštajnog govora postala je najpopularnija na njegovom profilu.

"Hvala vam na svemu. Moja posljednja molba je ista kao i prva. Tražim od vas da ne vjerujete samo u moju sposobnost da kreiram promjene, već i u vašu", napisao je Obama u utorak uveče na Twitteru.

Tvit je do danas u podne retvitovan više od 500.000 puta, navodi agencija AP.

Portparol Twittera Nik Pacilio je rekao da je poslednji tvit nadmašio popularnost poruke koju je američki predsjednik objavio na toj društvenoj mreži poslije odluke Vrhovnog suda iz 2015. godine da ukine zabranu homoseksualnih brakova koje su uvele neke savezne države.

Obama na Twitteru ima više od 80 miliona "pratilaca".

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.