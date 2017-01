Otkrivena Trampova tajna: Hvalio se praznim papirima?

VAŠINGTON - Hrpa papira koju je novoizabrani predsjednik SAD Donald Tramp predstavio kao centralni dio konferencije za štampu izgleda da je samo gomila praznih listova.

Kako piše "Independent", Tramp je na konferenciji tvrdio da je gomila papira pored koje je stajao, dokumentacija koja predstavlja dokaze da je u toku priprema da svoje poslovno carstvo preda u ruke svojih sinova.

To je novinarima tvrdio sam Tramp, ali i njegovi advokati, kao način na koji će novoizabrani predsjednik izbeći sukob interesa kada stupi na dužnost.

Update: The Trump team did not allow the press to see the contents of the folders. Photo by Noah Gray/CNN pic.twitter.com/zKc9fv3Sba