Otvorili sanduk nakon 42 godine, tijela nije bilo

EDINBURG - Majka koja je istraživala smrt vlastitog djeteta 42 godine nakon dugo tražene ekshumacije šokirala se jer u sanduku nije bilo tijela njenog sina.

Našli su samo odjeću i krst.

Lydia Reid (68) rodila je sina Garyja 1974. godine u Edinburghu. On je samo sedam dana poslije preminuo. Kada je pitala da ga vidi posljednji put, kaže Lydia, dali su joj neko drugo dijete.

"Rekli su mi da sam patila od postporođajne depresije, ali to dijete je bilo plavo i veliko, moj je sin bio sićušan i imao je crnu kosu. To nije bio moj sin", rekla je Lydia.

Lydia je godinama istraživala šta se dogodilo njenom sinu. Imala je i izuzetan uticaj u Škotskoj u razotkrivanju bolnica koje uzimaju organe iz tijela preminule djece za istraživanje.

Vodeći ljudi škotskog zdravstvenog sistema bili su prisiljeni priznati da su koristili takve metode nakon Lydijina angažmana, piše The Sun, a prenosi 24sata.hr.

Nakon toga neutješna majka počela je još više vjerovati da se slično dogodilo i njenom sinu, a nakon dugo tražene ekshumacije u sanduku nije našla tijelo.

Unutra su bili bijela halja, kapa, krst te natpis s imenom.

"Sve što smo pronašli unutra nevjerojatno je dobro očuvano. Bebe u lijesu nikad nije bilo, nema kose unutar kape i nema ostataka tijela kao ni kostiju. Nije tamo nikad ni bilo. Takvo nešto nisam nikad vidjela", rekla je Sue Black, forenzičarka koja je vodila ekshumaciju.

"Željela sam dokazati činjenicu da nije bio u sanduku. Kada to mogu dokazati, onda se mogu i boriti za njegov pronalazak. Željela sam da ne budem u pravu. Željela sam da me nazivaju starom glupom ženom, ali čim je Sue pomakla šal znala sam da nikad ništa nije bilo unutra", rekla je Lydia koja dodaje da je bila dobro upućena u skandale s dječjim organima.

Sada želi samo znati gdje joj je sin, ako je i negdje u jarku iza bolnice, kaže Lydia, želi znati i odati mu počast u miru.

Uvjerena je da njen slučaj nije jedini, a s njom se slaže i forenzičarka Black.

"Ovo nije izolovan slučaj, jako je dobro izvedeno. Mora se pokrenuti neka istraga", kazala je forenzičarka.

Istraga je i pokrenuta. Iz edinburške bolnice potvrdili su da istražioci pretražuju spise.

After 42 years, Lydia Reid discovered her son's coffin was buried with no body in it https://t.co/EzVQ0XnBBC pic.twitter.com/Jf0H1SK3Vz