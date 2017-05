Panična potraga na društvenim mrežama, roditelji traže nestalu djecu u Mančesteru

MANČESTER - Korisnici društvenih mreža pomažu danas u očajničkoj potrazi za osobama nestalim poslije eksplozije na koncertu u Mančesteru, objavljujući imena i fotografije sa haštagom #MissingInManchester, a među nestalima ima i djece.

Gradska uprava i gradonačelnik Endi Barnam su među mnogobrojnim korisnicima Twitter koji na taj način pokušavaju da pomognu ljudima koji traže nestale članove porodice i prijatelje, prenosi AP.

Među nestalima je i 15-godišnja Olivija Kempbel, čija majka Šarlot Kempbel kaže da je njena ćerka prisustvovala koncertu Arijane Grande sa školskom drugaricom koja je pronađena i prebačena u bolnicu.

Olivija je, međutim, nestala, a kući se javila pred sam početak koncerta.

Olivia Campbell is still missing. Contact the emergency number if you see her or any of her other missing people #Manchester #ariana pic.twitter.com/hzzVbBe4B2