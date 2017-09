Panika na Floridi, Irma ide ravno na Majami, naređena evakuacija stanovništva

MAJAMI - Prema najnovijim projekcijama kretanja Majami bi se mogao naći na direktnom udaru uragana Irma, najsnažnijieg ikada zabilježenog u istoriji, objavio je američki Nacionalni centar za uragane (NHC) u noći sa četvrtka na petak.

"Svje je izvjesnije da će Irma do američkog kopna stići na području južne Floride kao izuzetno opasan uragan te sa sobom nositi olujno vrijeme opasno po život, koje će pogoditi veći dio države", objavili su iz NHC-a.

Hurricane #Irma - a powerful Category 5 storm - destroyed 95% of Barbuda's structures and vehicles. https://t.co/AASAejV3j9 pic.twitter.com/6D5LkeipQ4

Kako se Irma, najsnažniji zabilježeni uragan u istoriji s udarima vjetra od 295 kilometara na sat koji se ne smanjuju već 37 sati, približava američkom kopnu, do kojeg bi trebao stići u nedjelju poslijepodne po lokalnom vremenu, sve je više ljudi koji podliježu obaveznoj evakuaciji.

"Bez obzira na kojoj obali Floride živite, budite spremni na evakuaciju", upozorio je guverner Floride Rik Skot na konferenciji za medije na kojoj je objavljena obavezna evakuacija za stanovnike južnog dijela Floride.

"Ovo nije oluja kod koje možete sjediti i čekati da prođe. Ne morate se voziti hiljadama kilometara i napuštati državu da biste bili sigurni. Dovoljno je da odete u skloništa", poručio je Skot.

Every Track update for #Irma since 11am last Wednesday to now. pic.twitter.com/eLuTnjja9Q