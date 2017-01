Papa novinarima: Pišite pozitivne vesti!

VATIKAN - Papa Franja pozvao je danas medije da u vremenu lažnih vijesti i "alternativnih činjenica" izveštavaju ne samo istinito već i da pišu o dobrim vijestima, prenosi AP.

Kako se navodi, papa Franja je apelovao na medije da pišu pozitivne priče koje podstiču nadu, a ne da se fokusiraju samo na loše vijesti i skandale.

On je istakao da on ne traži od novinara da "ignorišu tragediju ljudske patnje" ili da zatvaraju oči pred zlom, ali konstantno pisanje o lošim vijestima dovodi do apatije i razočaranja.

Papa Franja je ranije imao "napete odnose" sa novinarima u rodnoj Argentini i otvoreno je kritikovao medije.