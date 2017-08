Pariz: Zakucao se vozilom u vojnike, šest povrijeđenih

PARIZ - Šest francuskih vojnika povrijeđeno je kada je u zapadnom predgrađu Pariza na njih naletjelo vozilo za kojim policija sada traga, saopštile su snage reda.

U saopštenju se precizira da su četvorica vojnika zadobila lakše povrede, a dvojica teže.

Policija je objavila na Twitteru da je u toku bezbjednosna operacija u predgrađu Levaloa-Pere.

Za sada nema inaformacija o tome da li je ovo bio teroristički napad.

#BREAKING: Several people are injured after soldiers were hit by a vehicle in the Paris suburb of Levallois-Perret #France pic.twitter.com/7xxE515ADK