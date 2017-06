Pensilvanija: Pucnjava u supermarketu, četvoro mrtvih

Četiri osobe su danas ubijene u pucnjavi u jednom supermarketu u sjeveroistočnom dijelu američke države Pensilvanije, saopštila je policija.

Policija je reagovala na poziv da u supermarketu neko puca na ljude.

Incident se odigrao u "Vajs marketu", nešto poslije jednog sata nakon ponoći po lokalnom vremenu.

Pronađena su tijela dvije žene i dva muškarca.

Kako prenosi AP, vlasti vjeruju da je jedan od muškaraca otvorio vatru, ubio troje ljudi, a potom izvršio samoubistvo.

Vjeruje se da je ovo izolovan incident i da javnost nije ugrožena.

Breaking: Four people have been killed in a shooting at a northeastern Pennsylvania Weis Market. https://t.co/g4kJHiEeQW pic.twitter.com/onafmhBWFS