Penzioner ispalio oko 300 metaka sa 32. sprata hotela u Las Vegasu

LAS VEGAS - Penzioner identifikovan kao Stiven Pedok (64) ubio je najmanje 50 ljudi, a ranio više od 200 u Las Vegasu, kada je pucao sa 32. sprata hotela "Mendelej bej" na masu od 30.000 ljudi koji su se nalazili na festivalu kantri muzike.

Sudeći po zvuku izolovanom sa brojnih snimaka iz publike, ubica je kod sebe imao automatsko naoružanje sposobno da u kratkom roku ispali veliku količinu metaka.

Napad je trajao nekoliko minuta, a čula su se najmanje tri rafala. Na jednom od obrađenih snimaka se za nepun minut vatre čuje nešto manje od 300 metaka, piše Fox News, a prenosi "Independent".

Maril Denil, žena za kojom je policija tragala, a koja se sumnjiči da je bila saučesnik u napadu, uhapšena je nakon potrage.

Mediji prenose da je njena lična karta pronađena pored tela ubijenog Stivena Pedoka koji je izvršio napad, kao i da je u samom trenutku napada bila u kazinu.

Takođe, policija je saopštila da traga za dva motorna vozila za koje se pretpostavlja da su korišćena u napadu.

Šef lokalne policije, šerif Džozef Lombardo, je na konferenciji za štampu rekao da je i jedan policajac među ubijenima, a da su ranjena dva policajca koji su tamo bili van dužnosti, prenosi AP.

