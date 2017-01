Peskov: Tramp nije ruski čovjek

MOSKVA - Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da je pogrešno smatrati novog američkog predsjednika Donalda Trampa "ruskim čovjekom".

"Nije on naš čovjek, on je američki čovjek. On je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država", rekao je Peskov za televizijski program "Vijesti" koji će biti emitovan u subotu, ali čiji je dio emitovan danas na televiziji "Rosija 1", prenosi Tas s.

Peskov navodi da je "najveća greška zapadnih analitičara i nekih ruskih političkih analitičara to što Trampa smatraju ruskim čovjekom".

"Njujork tajms" je u četvrtak pisao da "američke obavještajne službe i službe za sprovođenje zakona ispituju presretnute komunikacije i finansijske transakcije u okviru široke istrage o mogućim vezama između ruskih zvaničnika i saradnika novoizabranog predsjednika Donalda Trampa".