Pjongjang ponovo ispalio raketu, uzbuna u Japanu

PJONGJANG - Sjeverna Koreja ispalila je balističku raketu iz Pjongjanga u pravcu istoka, saopštila je vojska Južne Koreje. Raketa je ispaljena iz četvrti Sunan u Pjongjangu.

Japan je saopštio da je raketa prešla preko teritorije te zemlje i pala u Tihi okean.

Japanska televizija NHK upozorila je stanovnike Hokaida i Tohoka da pronađu zaklon pošto je projektil preletio Japan, odnosno vazdušni prostor u blizini ostrva Hokaido u 7:06 sati po lokalnom vremenu.

Prema podacima vojske Južen Koreje, rakate je pala u Tihi okean, 2.000 kilometara istočno od Hokaida. To znači da je preletjela putanju od oko 3.700 kilometara.

Inače,od Pjongjanga do ostrva Guam, američke teritorije u Tihom okeanu, ima oko 3.400 kilometara. Režim Kim Džong Una ranije je prijetio da će gađati to ostrvo.

Južna Koreja i SAD analiziraju detalje, još nije poznato koji tip rakete je u pitanju, javlja BBC.

Prošlog mjeseca, Sjeverna Koreja je ispalila raketu koja je preletjela Japan, a Tokio je taj potez nazvao “prijetnjom bez presedana".

Novo testiranje rakete uslijedilo je nedugo nakon što je Južna Koreja organizovala vježbe u Japanskom moru.

North Korea has just launched a missile, the alert says residents in northern part of Japan should stay inside. pic.twitter.com/AIbv8k6BRx