Pljusak psovki u Bijeloj kući: Tramp poludio na savjetnike

Snimak žestoke svađe u Ovalnoj sobi između Stiva Benona i Donalda Trampa objavio je CNN. Iako nije poznato zbog čega se predsjednik SAD-a svađao sa savjetnikom, navodno je ljut na svoj tim zbog skandala s ministrom pravosuđa koji je optužen da je lagao o kontaktima s ruskim ambasadorom u Vašingtonu.

Žučnoj raspravi prisustvovali su i Ivanka Tramp, Džared Kušner i Šon Spicer, najuži savjetnici predsjednika SAD-a. Izvori iz Bijele kuće kazali su za CNN kako Tramp savjetnike nije štedio i da su kancelarijom letjele psovke, a nitko ga dosad nije vidio toliko ljutog. Navodno mu je zasmetalo i to što je afera zataškavanja sastanaka u julu i seprtembru s ruskim ambasadorom u Vašingtonu Sergejem Kisljakom zasjenila i njegov govor u Kongresu kojeg smatra velikim napretkom.

Tramp je za vikend otišao na Floridu na svoje imanje Mar-a-Lago odakle se na Twitteru obrušio na svog prethodnika Baraka Obamu kojeg je optužio da ga je prisluškivao dok je bio predsjednički kandidat.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!