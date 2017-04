Počela masovna evakuacija Sjevernog ostrva na Novom Zelandu

VELINGTON - Na sjeveroistočnoj obali Sjevernog ostrva na Novom Zelandu počela je masovna evakuacija pred nadolazeću oluju, za koju mještani kažu da će biti najgora u posljednjih nekoliko generacija.

Očekuje se da će ciklon "Kuk" pogoditi područje oko 18.00 časova po lokalnom vremenu. Vlasti su upozorile na velike talase, nalete oluje i klizišta.

"Kuk" je uslijedio nakon što je snažni ciklon "Debi" sa obilnim poplavama pogodio neke dijelove zemlje prošle sedmice, podsjeća Bi-Bi-Si.

Na dijelovima Sjevernog ostrva na snazi je vanredno stanje, a mještanima u nižim područjima naloženo je da se evakuišu.

Stopped in #huntly to take pics of the #waikato river BEFORE the rain really gets going this Easter.. pic.twitter.com/KmFe0QDn7b