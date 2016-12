Pogledajte filmsko spasavanje posade broda VIDEO

Teretni brod “Cabrera“ nasukao se kod grčkog ostrva Andros najvjerovatnije zbog teških vremenskih uslova, a snimak spasvanja posade objavljen je na internetu.

Grčka mornarica je pomoću helikoptera izvela operaciju spasavanja članova posade. U bolnicu Sismangolio u Atini primljeno je devet članova posade.

Brod je prevozio tri i po hiljade tona gvožđa i dvadeset tona goriva, a pretpostavlja se da se nasukao zbog snažnih sjevernih vetrova i teškog nevremena.

Budući da je bilo nemoguće prići teretanjaku i izvesti operaciju spasavanja grčka mornarica je to učinila pomoću helikoptera.



Brod je prevozio teret iz Larimne za Finsku, a među posadom su se našla tri Poljaka, jedan Ukrajinac, Litvanac i četiri Filipinca.



Voda nije prodrla u brod, a procijenjeno je i da nije došlo ni do većeg curenja goriva u more.