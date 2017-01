Pogledajte najsmrtonosnija ruska naoružanja (FOTO, VIDEO)

Ugledni američki list Business Insider napravio je popis najsmrtonosnijeg ruskog naoružanja, među kojima su ubojiti raketni kompleksi, podmornice, ali i nadzvučni bombarder Tu-160, te borbeni helikopter Mi-28.

List podsjeća kako Rusija ima četvrti po veličini u svijetu vojni budžet u iznosu od 66,4 milijarde dolara, SAD su 2015. u vojne svrhe potrošile 596 milijardi dolara, dok je Kine potrošila 215 milijardi dolara, a Saudijska Arabija za vojne svrhe izdvojila je 84,2 milijarde dolara.

Prvi na popisu najubojitijeg ruskog oružja našao se protivvazdušni sistem S-400 koji koristi tri različita tipa projektila, izuzetno dalekodometni 40N6, dalekodometni 48N6 i srednjodometne 9M96. S-400 može hvatati mete koje se kreću brzinom do 4.800 metara po sekundi, i to na udaljenosti od tri do 250 kilometara. Odjednom može uhvatiti i 300 meta te poslati do 72 projektila.

Po ubojitosti odmah nakon protivvazdušnog sistema nalazi se podmornica Novorosijsk klase Kilo čiji je rad motora tiši od samog mora, što znači da je podmornica praktički nevidljiva za radare. Podmornica raspolaže raketama i torpedima nove generacije, a sposobna je potopiti cijelu grupu ratnih brodova i podmornica te neutralizovati obalne objekte.

Odmah potom slijedi i nadzvučni teški bombarder Tu-160 s promjenjivom geometrijom krila dizajniran u bivšem SSSR-u koji je ujedno i najteži borbeni avion ikad napravljen. Sličan američkom B-1 Lancer, ruski bombarder je složeniji, dvostruko brži i može ponijeti više korisnog tereta.

Neprimijeten nije ostao ni helikopter Mi-28 N. Radi se, naime, o borbenom protivoklopnom helikopteru koji podjednako obavlja dnevne i noćne misije u različitim vremenskim uslovima, a posade mu tepaju da je leteći tenk zbog veoma jake oklopne zaštite koja štiti posadu.

Tu je i raketni sistem Pancir S koji je zbog mješovito raketno-topovske konfiguracije djelotvorniji u odnosu na svoje, ili samo topovske ili samo raketne PZO konkurente. Proizvođač navodi kako je zbog višespektralnog radarskog i optičkog sistema koji radi na decimetarskom, centimetarskom, milimetarskom i infracrvenom (toplinskom) talasnom području, Pancir gotovo potpuno otporan na ometanje.

Na popisu su i interkontinentalna raketa RS-24 Jars te visokoprecizni raketni kompleks RS-28 Sarmat.