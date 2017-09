Policija na Floridi upozorila građane: Nemojte pucati na uragan, tako ga nećete otjerati

MAJAMI - Policija na Floridi izdala je upozorenje građanima da ne pucaju oružjem na uragan. "Da razjasnimo, nemojte pucati na uragan Irma. Neće se okrenuti, a posljedice će biti opasne", napisali su na Twitteru nakon što je na Facebooku nastala grupa koja građane poziva na tu opasnu radnju.

Tvorci Facebook eventa Rajon Edvards i Zek Marfi tvrde da je ideja nastala iz kombinacije stresa i dosade, ali njihov poziv neki su shvatili ozbiljno pa je reagovala i policija.

- Ova reakcija totalno me je iznenadila. Nije mi bilo ni na kraj pameti da ova luda ideja postane toliko 'velika' - rekao je Edvards za BBC, dodavši da je čitava stvar izmakla njegovoj kontroli. Taj event iznjedrio je i mnoge slične, a u jednom od njih ljude se u šali poziva da se protiv uragana bore bacačima plamena.

I dok mnogi shvataju šalu i potrebu za istom u teškim trenucima, našlo se i onih koji su poziv shvatili doslovno. Policija je stoga preduzela mjere predostrožnosti te građane upozorila na očigledno.

To clarify, DO NOT shoot weapons @ #Irma. You won't make it turn around & it will have very dangerous side effectshttps://t.co/CV4Y9OJknv