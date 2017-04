Policija u blizini napada na igrače Borusije pronašla pismo

BERLIN - Policija u Dortmundu je u blizini napada na autobus s igračima Borusije Dortmund u utorak pronašla pismo u kojem se preuzima odgovornost za napad ali odbija iznijeti pojedinosti o sadržaju pisma za sada, saopšteno je kasno sinoć na vanrednoj konferenciji za štampu u Dortmundu.

"U blizini napada na autobus igrača Borusije je pronađeno pismo u kojem se preuzima odgovornost za napad", rekla je državni tužilac Sandra Luecke na konferenciji za štampu. Ona je u interesu istrage odbila iznijeti pojedinosti sadržaja tog pisma.

Prije nje je predsjednik policijske uprave Dortmunda Gregor Lange rekao kako se radi o ciljanom napadu na igrače Dortmunda.

"Radi se o ciljanom napadu na Borusiju. Trenutno se vodi istraga zbog pokušaja ubistva", rekao je Lange. On je još jednom napomenuo kako se zasad ne polazi od toga da bi se moglo raditi o terorističkom napadu.

