Ponovo panika u Mančesteru, evakuisan tržni centar

MANČESTER - Tržni centar Anrdejl u Mančesteru evakuisan je iz zasad nepoznatog razloga, a na ulicama grada u kom je sinoć izveden teroristički napad vlada panika.

Kako prenose mediji, ljudi su istrčali iz tržnog centra uz povike "bježite, bježite", dok je policija navodno hapsila jednog čovjeka zbog "sumnjivog paketa" pronađenog u dijelu centra gdje su restorani.

Više informacija o incidentu nema.

Samo 12 sati ranije u napadu omprovizovanom eksplozivnom napravom su ubijene 22 osobe na koncertu američke pop zvezde Arijane Grande u Mančesteru.

UPDATE: Suspect who caused the after shouting there is a bomb has been arrested. pic.twitter.com/P1aiGWqVzl