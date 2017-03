Poruke solidarnosti i podrške: Stojimo čvrsto sa Velikom Britanijom

LONDON - Evropski lideri izrazili su podršku i solidarnost sa Velikom Britanijom, nakon dva napada ispred britanskog parlamenta, a bivši britanski premijer Dejvid Kameron poručio je da nikada neće pobijediti oni koji "varvaskim metodama" pokušavaju da napadnu demokratiju te zemlje.

"Moje misli su sa porodicama povrijeđenih i ubijenih. Oni koji pokušavaju da napadnu našu demokratiju tim varvarskim metodama nikada neće pobijediti", naveo je Kameron na svom nalogu na Twitteru.

My thoughts with the families of those injured & killed. Those seeking to attack our democracy with these barbarous methods will never win. — David Cameron (@David_Cameron) March 22, 2017

Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk na svom nalogu na Twitteru napisao je da su njegove misli sa žrtvama napada u Vestministeru.

"Evropa stoji čvrsto sa Velikom Britanijom protiv terorizma i spremna je da pomogne", poručio je Tusk.

My thoughts are with the victims of the Westminster attack. Europe stands firm with the UK against terror and ready to help. — Donald Tusk (@eucopresident) March 22, 2017

Njemačka kancelarka Angela Merkel navela je u saopštenju da je s tugom primila vijest o današnjem incidentu u Londonu i poručila da su njene misli sa njenim "britanskim prijateljima i svim građanima Londona", naročito onima koji su povređeni tom prilikom.

"Želim da kažem u ime Njemačke i njenih građana: stojimo črvsto i odlučno na strani Velike Britanije u borbi protiv svih oblika terorizma", poručila je Merkel.

Oglasio se i francuski predsjednik Fransoa Oland, koji je izrazio zabrinutost zbog terorističkih napada, prenio je AP.

"Francuska, koja je bila meta teških napada u posljednje vrijeme, zna da britanski narod danas pati", rekao je Oland novinarima tokom posjete francuskom gradu Vilpentu.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Matijas Fekl ocijenio je da je napadnuta demokratija na visokom nivou i poručio da je Francuska spremna da pomogne.

Belgijski premijer Šarl Mišel rekao je da saosjeća sa Britancima nakon napada u Londonu.

"Belgija stoji zajedno sa Britanijom u borbi protiv terorizma", rekao je on.

"Svi smo žrtve napada u Londonu. Veoma sam emotivna danas. Nemam dovoljno reči da izrazim šta osjećam", navela je portparolka Evropske komisije Mina Andreeva na svojoj stranici na Twitteru.

.@JunckerEU "We are with the victims of the #LondonAttacks. Am highly emotional today. Don't have words enough to express what I am feeling" pic.twitter.com/TBQBSjXCKY — Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) March 22, 2017

Američki predsjednik Donald Tramp razgovarao je danas telefonom sa britanskom premijerkom Terezom Mej o događajima u centru Londona, koji britanska policija tretira kao "teroristički incident".

Američki državni sekretar Reks Tilerson je osudio napad ispred britanskog parlamenta i izrazio saučešće porodicama nastradalih.

U međuvremenu, britanski istražioci razmatraju mogućnost da je napad u Londonu inspirisan propagandom Islamske države, rekao je neimenovani zvaničnik evropske vlade agenciji Rojters.

Britanski istražioci imaju određena saznanja o identitetu napadača, ali to još nije potvrđeno.

U današnjem terorističkom napadu u Londonu stradalo je najmanje četvoro ljudi, a 20 je ranjeno.

Na društvenim mrežama proširio se heštag wearenotafraid u znak podrške Londonu.