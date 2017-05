Posljedice maloljetničkih brakova u Jemenu: Djevojčica iskrvarila nasmrt nakon višednevnog silovanja

Dječiji brakovi u veliko su porastu u Jemenu - najsiromašnijoj arapskoj zemlji, a svemu tome pomaže rat koji je društvo totalno "povampirilo", izvještavaju svjetski mediji.

Neke od tih priča ne samo da su porodične i ljudske tragedije, već primjer stvarnog horora koji u svijetu postoji i više nego što mislimo, piše "Express.hr".

Nasrinin suprug je bio sretan, optimističan muškarac. Dobro je zarađivao u restoranu i mesnici čiji je vlasnik bio.

"Sa svojim rukama pretvarao je prašinu u zlato", svjedoči Nasrin.

Ali, tada je jemenski građanski rat eskalirao, a kako je zemlja propadala, tako je i on. Izgubio je svoj posao, porodica je postala siromašna i gladna, počeo je da pije i zlostavlja Nasrin, pa su se razveli.

3.500 evra za desetogodišnju djevojčicu

Ubrzo nakon toga, saznala je vijest iz najgore noćne more - njen bivši suprug je pristao da proda njihovu 10-godišnju kćerku za muškarca u 60-ima, dakle starijim od njega samog. Cijena? Tačno 1 milion rijalsa, što je oko 3.500 evra.

Nasrin je uspjela da spriječi to vjenčanje jer je uzela svoju kćerku, pobjegla i sakrila se. Apsurd u priči je, da se prije bijega, žalila sudu na postupak muža. Sudija joj je rekao da je otac u pravu i da bi trebalo da pročita zakon. Ako želi, otac može da potpiše da prodaje svoju dvomjesečnu kćerku u brak.

Njen slučaj ilustruje očajnu situaciju kojoj su izložene djevojčice u Jemenu - kako rat traje već treću godinu, više od 3 miliona ljudi protjerano je iz njihovih domova u kampove za izbjeglice, a porodice očajne za novcem i nesposobne da othrane svoju djecu spas pronalaze u prodaji djevojčica u brak.

U istraživanju provedenom u septembru prošle godine u šest provincija, 72 odsto djevojaka udalo se prije punoljetnosti i 44 odsto njih prije 15. rođendana, a u istraživanjima prije rata manje od 50 odsto ih je bilo u braku prije osamnaeste godine.

Roditelji udaju svoje kćerke kako bi se rješili troška brige o njima, a i zato što vjeruju da će se porodica mladoženje bolje brinuti o njima, kažu iz UNICEF-a.

Nažalost, to je vrlo rijetko slučaj.

Prodao kćerku za taksi

U jednom od njih, djevojčica koju je otac dao u zamjenu za taksi tragično je ubijena - iskrvarila je do smrti nakon što ju je njen "suprug" danima nakon vjenčanja prisiljavao na seks.

Ne postoji minimalna zakonska dob za udaju u Jemenu.

Devedesetih godina prošlog vijeka se pripremao zakon koji bi granicu postavio na 15 godina, ali prijedlog je povučen iz parlamenta usljed pritiska Muslimanskih konzervativaca, koji su tvrdili da je prema šerijatskom zakonu brak s maloljetnicima dopušten te da je to samo pokušaj uvođenja zapadnjačkih praksi u muslimansko društvo.

U još jednom slučaju, djevojčicu je njen otac dao za khat, lišće koje se tradicionalno žvače kao psihostimulans u Jemenu.

Seks prije puberteta je opasan Iako je prema zakonu seks prije puberteta, odnosno prije nego djevojčica dobije menstruaciju zabranjen, taj zakon je u praksi nemoguće primjenjivati.

Grupe za zaštitu ljudskih prava bilježe više slučajeva u kojima su takve mlade iskrvarile do smrti nakon što su ih njihovi muževi silovali.

Naime, organi djevojčica nisu još do kraja razvijeni, pa one niti fizički, a kamoli psihički nisu zrele za seks. Ako se stvari nazovu pravim imenom, djevojčice umiru zbog silovanja bolesnih i brutalnih staraca kojima bi one mogle biti unuke.

(Express.hr, Foto: Ilustracija)