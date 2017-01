Potpuna zbrka u Turskoj: Ubica nije identifikovan (VIDEO)

ISTANBUL - Kirgistanac Jahe Mašrapov, koga su brojni svjetski mediji označili kao ubicu iz istanbulskog kluba Reina, nije kriv za zločin, prenosi agencija Akipres.

Mašrapov je u izjavi za kirgistansku agenciju rekao da jeste bio u Istanbulu tokom novogodišnjih praznika, kao i da ga je policija ispitivala, ali da je pušten kući.

Ove informacije su unijele dodatnu zbrku u istragu o smrtonosnom novogodišnjem napadu, ali i ponovo ukazale na to da mediji širom svijeta jure za senzacijom i objavljuju neprovjerene vijesti.

Brojni turski, ali i neki svjetski mediji kao što je italijanska "Republika", "Skaj", "Bazfid", objavili su sliku prve strane kirgistanskog pasoša Jahe Mašrapova na kojoj se vidi njegova fotografija.

"Bio sam na poslovnom putu. Stigao sam iz Biškeka u Istanbul 1. januara, a kada sam obavio posao, vratio sam se na aerodrom da se ukrcam na povratni let. Policija me je zaustavila, ispitivali su me sat vremena, zbog čega je let kasnio, a zatim su se izvinili, rekli da ličim na osobu sa potjernice i pustili me", naveo je

Iako su mediji insistirali na tome da je napadač identifikovan, turski zvaničnici nisu potvrdili da je on napadač iz kluba "Reina", dok su bezbjednosne službe Kirgistana saopštile samo da su u kontaktu sa turskim vlastima i da "provjeravaju navode da je državljanin te zemlje učestvovao u napadu".

"Nemam pojma ko je počinilac, niti znam kako je moj pasoš dospio do društvenih mreža. Kada se napad desio bio sam u Kirgistanu, nemam veze ni sa kakvim teroristima. Dolazim u Istanbul zbog posla redovno već pet godina", rekao je on.

Televizija "CNN Turk" objavila je da se "vjeruje da je napadač porijeklom iz Kirgistana".

U međuvremenu, mediji su objavili i selfi snimak navodnog ubice. Kako je navedeno, agencija Dogan je dobila snimak od policije, ali se ne zna odakle snimak potiče, ko je autor niti kako je ustanovljeno da je čovjek na snimku osumnjičeni za napad u kom je ubijeno 39 ljudi u elitnom noćnom klubu 1. januara.

Uprkos činjenici da Mašrapov najvjerovatnije nema nikakve veze sa zločinom, objavljen je niz detalja o njegovoj navodnoj obuci u Siriji, pa čak i izjava "njegove supruge".

Italijanski list "Korijere dela sera" navodi da se ne isključuje mogućnost da je Mašrapov prošao vojnu obuku islamista u Siriji, iako se njegovo ime nije nalazilo na spiskovima stranih boraca Islamske države, kao i da postoji bojazan da sada sprema bjekstvo.

U medijima se pojavila i izjava supruge "muškarca osumnjičenog za napad u noćnom klubu" u Istanbulu tokom novogodišnje noći. Ona kaže da nije znala da je on simpatizer Islamske države i da je za pucnjavu čula na televiziji.

Britanski tabloid "Dejli mejl" je naveo čak i da je izvor njenih izjava turska policija.

Kako se navodi, ubica je sa ženom i djecom stigao 20. novembra iz Kirgistana u Istanbul, a zatim su preko Ankare došli u grad Konja. Tamo su iznajmili stan koji su plaćali oko 300 evra mjesecno, rekla je ona i dodala da joj je muž rekao da u Konju putuju u potrazi za poslom.

Njen suprug je, kako nastavlja, 29. decembra otišao iz Konje za Istanbul. Ona je ponovila da je za pucnjavu čula na televiziji i da nije znala da njen muž ima bilo kakve veze sa džihadistima Islamske države.

Turski mediji su takođe objavili da se napadač borio u redovima Islamske države u Siriji. Kako navodi AP, žena osumnjičenog je u okviru istrage zadržana u pritvoru, ali nije objavljen ni njen ni njegov identitet.

U napadu na noćni klub u Istanbulu u novogodišnjoj noći ubijeno je 39 osoba, a za napad je odgovornost preuzela Islamska država, koja je rekla da je to odgovor na intervenciju Turske u Siriji.