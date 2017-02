Potresna ispovjest djevojčice koju su silovale školske kolege

OMAHA - Cassidy Trevan, djevojčica koja je nemilosrdno zlostavljana te silovana od strane školskih kolega oduzela si je život, a prije tog tragičnog koraka napisala je pismo svojim bivšim kolegama.

Cassidy je imala samo 13 godina kad je, prema pisanju medija, postala žrtva skupine djevojčica iz svoje osnovne škole u Melbourneu. U početku su je vrijeđale, šamarale, maltretirale na društvenim mrežama, slijedile je po gradu te uništile njenu kuću.

Nakon što neko vrijeme nije dolazila u školu zbog trauma koje je proživjela, djevojčica je krenula na program oporavka, a djevojčice koje su je zlostavljale ispričale su joj se, a potom je pozvale na festival koji se održavao sljedećeg dana. Cassidyna majka Linda ispričala je da je sve bila zamka, jer su je namamile u ralje starijih mladića iz škole koji su silovali 13-godišnjakinju, dok su one sjedile i čekale da sve završi.

Iako je cijeli slučaj prijavljen policiji, Cassidy se bojala dati iskaz jer je strahovala od osvete svojih zlostavljača. Kako nije bilo dovoljno dokaza, slučaj je odbačen, iako je djevojčica s majkom u dvije godine bila na policija 20 puta. Linda je pokušala prebaciti svoju kćer u dvije nove škole, no trauma koju je djevojčica proživjela bila je preteška. Zbog svega je doživljavala napade panike, bolovala je od PTSP-a, a slike tog događaja cijelo vrijeme su je progonile.

"Bespomoćno sam gledala kako mi dijete odlazi pred mojim očima, i mentalno i fizički, sve dok se nije jedva ustajala iz kreveta te više nije mogla podnijeti bol i muku koju ste joj nanijeli. Želim da svi zlostavljači diljem svijeta znaju - to nije samo igra. To odnosi živote.

Linda je na računalu svoje kćeri našla pismo, u kojem djevojčica piše da samo želi ispuniti svoju dužnost i upozoriti druge na opasnosti zlostavljanja u školama.

"Bila sam učenica (ime škole nije otkriveno) kad su me silovali učenici koji još pohađaju tu školu. Znam da to sad zvuči kao privlačenje pažnje, no iskreno ovo je daleko od toga. Postoji mnogo razloga zašto to činim, a sve ću objasniti. Moj cilj je upozoriti druge (uglavnom učenike, ali i roditelje) na ono što se meni dogodilo, jer mislim da, ako su to napravili meni, mogu to napraviti i drugima, ili barem pokušati. Vi imate moć zaustaviti to. Upamtite da su ljudi koji su mi to napravili bili učenici, teško je vjerovati, znam. No istina je", napisala je.

Dodala je da ne piše to pismo zbog osvete kolegama.

"Ne radim ovo iz osvete učenicima koji su me silovali, dogovorili silovanje, maltretirali me zbog njega i rugali se. Ne radim to zbog privlačenja pažnje, želim da to bude jasno.

Radim ovo zato što je u mojoj školi upisano 1500 učenika od sedam do 12 godina i oni zaslužuju da ih se upozori. Mislim da je moja dužnost to napraviti jer se to dogodilo meni i jer školski djelatnici nisu napravili ništa da mi pomognu, o čemu ću progovoriti kasnije. Moja je dužnost upozoriti na to što mi se dogodilo (A ne zato što ste možda čuli da se po školi priča o tom). Radim to i zbog sebe. Želim napokon nakon godinu i pola biti ostavljena na miru. Nevjerojatno je koliko je učenika u školi čulo priče o meni i koliko njih još uvijek sluša priče o meni. Još uvijek doživljavam da mi učenici koje nikad nisam upoznala šalju poruke na Facebooku nazivajući me droljom. Promijenila sam školu, preselila se te me i dalje kontaktiraju i zlostavljaju.

Ne mogu zaustaviti ljude u tračanju, no mogu barem pokušati ispričati što se zaista dogodilo s obzirom na to da se i dalje priča o tome. No kao što sam rekla ovo je više zbog onih koji ne znaju za ovo i u opasnosti su. Moje ime je Cassidy Trevan i silovana sam. Ako i vama neko to pokuša napraviti, borite se. Ako se ne borite žalićete cijeli život. Vi to možete. Budite oprezni. Poslušajte upozorenje. Čuvajte se", napisala je.

(NN/index.hr)