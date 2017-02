Požar na parkingu Diznilenda, izgorjelo osam automobila (VIDEO)

U požaru na parkingu zabavnog parka Diznilend u Kaliforniji izgorjelo je osam automobila i sedam ljudi je primilo prvu pomoć zbog trovanja dimom.

Policija ne vjeruje da je požar podmetnut, ali uzrok incidenta nije saopšten.

Policijski zvaničnici su rekli da je sedam zaposlenih u Diznijevom parku u Anhajmu imalo probleme zbog udisanja dima. Među njima je četvoro prebačeno u bolnicu, ali niko nije životno ugrožen.



Četiri vozila je uništeno i četiri oštećeno u požaru koji izbio oko 17.00 u ponedeljak, na parkingu na kojem se dnevno parkira više hiljada automobila.

