Požar na ruskom aerodromu na koji je sletio Tilerson

MOSKVA - Gust crn dim se nadvio nad ruskim aerodromom Vnukovo na koji je sletio državni sekretar SAD Reks Tilerson, javlja Rojters.

Na fotografijama aerodroma može se vidjeti kako, samo nekoliko minuta prije sletanja Tilersonovog aviona, najvjerovatnije, gori trava i rastinje kraj dijela gdje su avioni parkirani.

Zvaničnih informacija o uzroku požara zasad nema.

Američki državni sekretar bezbjedno je sletio, javili su ruski mediji.

Tilerson je ranije danas iz Italije, gdje je učestvovao na sastancima ministara više zemalja, krenuo na put ka Moskvi gdje bi sutra trebalo da ima zvanične razgovore.

Kremlj je saopštio da nije planirano da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Posjeta Tilersona Moskvi odvija se u jeku krize rusko-američkih odnosa nakon navodnog hemijskog napada u Siriji i američke intervencije iz vazduha u toj zemlji.

