Preokret u istrazi masakra u Las Vegasu: Napadač nije pucao samo na posjetioce koncerta

LAS VEGAS - Kako odmiče istraga mogućih motiva Stiven Pedok, 64-godišnjeg penzionisanog računovođe koji je pucajući s 32. sprata hotela Mandalay Bay u Las Vegasu proteklog vikenda ubio najmanje 58, a povrijedio oko 500 ljudi, tako cure sve užasniji detalji o napadaču i njegovim stvarnim namjerama.

Prema najnovijim informacijama lokalnog dnevnog lista "Las Vegas Review-Journala", Padok, tokom desetak minuta koliko je trajao njegov krvavi pir, kišu metaka nije usmjeravao samo prema 22.000 posjetilaca muzičkog festivala na koji mu je pucao pogled iz luksuznog hotelskog apartmana. Rafalnu je paljbu u jednom trenutku usmjerio i u potpuno drugom smjeru, na duplo udaljeniju lokaciju.

Izvori na koje se poziva "Las Vegas Review-Journal" navode da je pucao na ogromne spremnike s petrolejom, koji se nalaze više od 600 metara od hotela, u neposrednoj blizini hangara u kojima se nalaze privatni avioni. Na golemim tankovima vidljivi su tragovi metaka, a jedan od njih je probio oplatu, ali pukim slučajem izbjegnuta je eksplozija neslućenih razmjera nakon koje bi se broj poginulih možda mjerio u stotinama, ako ne i u hiljadama.

Radnici su proteklih dana sanirali oštećenja na spremnicima, a na teren su izašli i agenti FBI-a, koji službeno ne žele ni potvrditi ni demantovati navode povjerljivih izvora lasvegaškog lista.

Spomenuti izvori dodaju da se vjeruje kako je Pedok znao u šta cilja te da je zato i razbio dva prozora u apartmanu: kroz jedan je imao direktan pogled na posjetioce muzičkog festivala, a kroz drugi na spremnike petroleja.

Ipak, stručnjak za avijaciju Majkl Bojd upozorava da petrolej nije lako zapaljiv te da je sreća u cijeloj tragediji što je upravo petrolej bio pohranjen u spremnicima, a ne neki drugi naftni derivat.

Masakr u režiji Pedoka najsmrtonosniji je pokolj izazvan vatrenim oružjem u istoriji SAD-a.

Šerif Joseph Lombardo u srijedu je otkrio da je napadač, uz desetke komada oružja koje je imao u apartmanu i na još dvije lokacije, u svom automobilu kod hotela imao i 22 kilograma eksploziva.

"On se vrlo pomno pripremao za najgori napad u američkoj historiji", rekao je Lombardo dodajući da je Pedok živio 'tajni život'.

Šerif je uvjeren da mu je neko morao pomoći u pripremi napada.

"Moguće je da je on superčovjek, ali ja nekako ne vjerujem u to", pojasnio je napominjući kako istražitelji smatraju da se Pedok planirao iz cijele situacije izvući živ, no nije iznosio detalje kako je to mislio izvesti. Kao što je poznato, specijalci su ga u hotelu zatekli mrtvog, vjeruje se da je počinio samoubistvo.

Šerif je potvrdio i da je Pedok sedam dana prije masakra unajmio apartman u hotelu Ogden, iz kojeg je imao jasan pogled na posjetioce drugog muzičkog festivala na kojem su u to vrijeme nastupali novozelandska pjevačica Lorde, rok grupa Muse, reper Chance i drugi muzičari.

"Je li se tada pripremao? To još ne znamo", rekao je Lombardo.

(Jutarnji.hr)