Samo pola ljudi preživi pad sa trećeg sprata. Pad sa 10. sprata još niko nije preživio. Ipak, na svijetu postoji čovjek koji je preživio pad sa 47. sprata dok je čistio prozore na jednom njujorškom neboderu. Njegovo ime je Alsides Moreno i on je živi fenomen.

"Oduvijek sam volio čiste prozore", počinje svoju priču Moreno... "I kada bih ih prao, to sam temeljno radio", kaže on. Moreno i njegov mlađi brat Edgar tog 7. decembra 2007. godine prali su prozore na Solou taueru, koji se nalazi na Aper ist sajdu. Popeli su se na krov zgrade, a temperature su bile vrlo niske. Moreno se prisjeća da je bilo čak ispod nule.

Međutim, svega nekoliko minuta kasnije dolazi do nesreće. Kad su se smjestili na platformu sa koje su prali prozore, sigurnosni kablovi su jednostavno popustili. "Prvo je popustio kabl sa lijeve strane, na kojoj je bio moj brat, i on je pao", prisjeća se Moreno. Edgar je pao sa visine od 144 metra. Kad je sletio na zemlju, nije mu bilo spasa. Alsides je pao nekoliko minuta kasnije, i to na neki otpad. Vatrogasci kažu da je još disao kada su ga našli, čak i pokušavao da ustane. Moreno je prebačen u obližnju bolnicu i odmah su ga uveli u komu. Imao je povrede mozga, kičmene moždine, grudi, abdomena, lomove rebara, desne ruke i obje noge. Imao je nekoliko operacija, a primio je i 24 doze krvi.

"Ako govorite o medicinskom čudu, onda ovo svakako jeste čudo", kaže dr Herbert Pardes, načelnik bolnice gdje je Moreno primljen nakon pada. "Stopa preživljavanja sa četvrtog sprata je veoma niska, a da ne pričamo o 47. spratu. Ovdje je Božja ruka imala posla", rekao je Pardes.

Moreno se probudio nakon tri nedjelje, baš na Božić 2007. godine. Uz njega je bila supruga, koja je od nesreće bdjela nad njim. "Sve mi je bilo kao u izmaglici. Prvo sam pomislio da sam mrtav, ali onda sam vidio suprugu pored sebe", kaže on. Nakon što mu je isplaćena pozamašna odšteta, Moreno se sa porodicom preselio u Arizonu, gdje je klima povoljnija za njegove kosti. "I danas imam ožiljke po cijelom tijelu, ne mogu potrčati, ali dobro je da mogu hodati. Naravno, nisam kao što sam bio, ali hvala bogu da bar mogu hodati." Moreno dodaje da, ako bude potrebno, opet može da pere prozore jer se visine i nakon nesreće ne boji.

(NN, BBC)