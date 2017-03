Preživjela užasnih devet mjeseci kao robinja ID, sada postaje advokat

Žena iz plemena Jazidi Dalal, koju su kidnapovali a potom silovali i zlostavljali militansti zloglasne terorističke organizacije Islamska država, zavjetovala se da će ostvariti svoj san i postati advokat, nakon što je preživjela užasnu trturu.

Dalal je imala samo 17 godina kada su džihadisti krenuli u krvavi pohod na njeno selo u iračkoj regiji Sinđar 2014. godine.

Taj napad je označio početak užaznih zločina Islamske države nad Jazidima. Hiljade muškaraca je brutalno ubijeno dok su njihove supruge i kćerke prisiljene da postanu seksualne robinje.

Dalal je živjela sa njenim ocem i četvoro braće i sestara. U to vrijeme je studirala pravo, želeći da postane advokat specijalizovan za ostvarivanje prava žena.

"Tada sam bila zadovoljna svojim životom jer nismo imali problema i živjeli smo u miru. Prije nego što je Islamska država stigla u Hardan, komšija nas je upozorio da će teroristi uskoro stići, ali da ipak ne treba da brinemo jer nam neće nanijeti nikakvo zlo. Trebali smo samo istaći bijele zastave i pokazati im da nemamo oružje", počela je svoju priču ova hrabra djevojka.

"Vođe ID su trebale da se sastanu sa predsjednikom sela u lokalnom kafiću, nakon čega bi mi nastavili da živimo normalno naše živote", dodala je ona.

Ipak, uskoro su se proširile glasine o stvarnim namjerama terorista Islamske države, a Dalal i njena porodica su se pripremili da bježe iz sela.

Na žalost, nisu na vrijeme uspjeli da pobjegnu, jer su džihadisti opkolili njihovo selo. Islamska država je proglasila Jazide za jeretike i na taj način "pravdala" masakre koje je počinila.

Muški članovi porodica, uključujući Dalalinog šesnaestogodišnjeg brata Fauaza, odvojeni su od žena i djece, a nikada nije utvrđeno gdje su odvedeni.

Iako mnogi od njih nikada nisu pronađeni, postoje tragovi masovnih grobnica i sumnja se da su tu nesrećni stanovnici tog sela zakopani.

Drugi Dalalin brat, koji je imao svega devet godina, prisiljen je da postane vojnik. Pretpostavlja se da mu je "ispiran mozak" propagandom terorističke organizacije, i da je obučavan za bombaša samoubicu.

U međuvremenu Dalal, njena majka i dvije sestre su prisiljene da predaju njihov novac, nakit i ostale vrijedne stvari, prije nego što su poslate u uporišta ID u Raki, Mosulu i Tel Afaru.

Dalal je predata u ruke komandanta za kojeg je znala samo da se zove Nasr. On ju je u svom domu držao čitavih pet mjeseci.

"Svakog dana su me tjerali da se molim po pet puta. Bila sam odgovorna za kućne poslove. Morala sam da učim dijelove Kurana napamet, a za to sam imala veoma malo vremena. Ukoliko nisam mogla da naučim Nasr bi me tukao i ponižavao za kaznu", kaže Dalal.

Supruga zloglasnog komandanta je bila ljubomorna na Dalal, zbog čega ju je stalno tukla, a Nasr bi je često zlostavljao i silovao.

Kada je Nasr poginuo u bici, Dalal je zlostavljao drugi pripadnik Islamske države, a nakon njega neki treći i tako lančano.

Dalal je ostala trudna sa jednim od silovatelja imena Abu Mustafa, ali on ju je tjerao da pije razne lijekove kako bi abortirala.

Zbog čestih zlostavljanja Dalal je stalno bila u užasnim bolovima. Različiti militanti su je zlostavljali čitavih devet mjeseci.

Posljednji "vlasnik" kod kojeg je Dalal bila pomogao je nesrećnoj djevojci da se vrati svojoj porodici.

On je, kako bi se "iskupio za svoja prethodna djela", odvezao djevojku na jug Iraka i predao je u ruke šiitskih vojnika.

Ona je kasnije transportovana u Dohuk gdje je pronašla svog oca i članove porodice koji su još živi. Počela je uskoro da volontira za njemačko udruženje za zaštitu ljudskih prava.

Humanitarni radnici su je zajedno sa više od hiljadu preživjelih poslali u Njemačku.

"Pružili su nam medicinsku pomoć. Koristili su specijalne tretmane, koji me i danas 'nose'. Uskoro ću završiti školovanje i ostvariti svoj san da postanem advokat", priča Dalal, prenosi Independent.

Ujedinjene nacije tvrde da je Islamska država genocidima i ratnim zločinima željela da "istrijebi" Jazide.

U toj namjeri teroristi su ubijali, uzimali za roblje i silovali čak i djevojčice stare devet godina.

Dalal je svoje iskustvo ispričala na Samitu ljudskih prava i demokratije u Ženevi, gdje je pozvala međunarodnu zajednicu da pojača napore kako bi se pomoglo hiljadama Jazidi žena i djece koji su još uvijek u rukama Islamske države.

Dalal sada živi u njemačkoj i pod imenom Širin je objavila knjigu "Ostajem kćerka svjetlosti", u kojoj je ispričala svoju priču.