Prinudni odmori i odštete zbog istjerivanja putnika iz aviona

ČIKAGO - Ukupno tri pripadnika službi bezbjednosti poslati su na prinudni odmor nakon što su na silu istjerali putnika na letu Čikago-Luisvil aviona kompanije "Junajted erlajnz", javili su američki mediji.

Grupa pripadnika obezbjeđenja praktično je izvukla putnika iz aviona nakon što je ovaj odbio da dobrovoljno napusti letjelicu i ustupi mjesto članu osoblja zbog prebukiranosti.

Kako javlja CNN, tri pripadnika obezbjeđenja poslata su na prinudni odmor zbog ovog incidenta, a svim putnicima će biti isplaćena odšteta u visini cijene karte, prenosi Srna.

Izvršni direktor "Junajted erlajnza" Oskar Munoz izvinio se putnicima "zbog istinski užasnog događaja" i najavio detaljnu istragu do 30. aprila, kako se ovakvi incidenti ne bi ponovili.

On je rekao da se neće povući sa mjesta direktora.

U međuvremenu, advokati istjeranog putnika Dejvida Daoa pokrenuli su postupak protiv "Junajted erlajnza" i zatražili od kompanije da sačuva sve dokaze.

@united @FoxNews @CNN not a good way to treat a Doctor trying to get to work because they overbooked pic.twitter.com/sj9oHk94Ik