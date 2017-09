Pristalice ID slave Irmu - "Alahovog vojnika"

Pristalice takozvane Islamske države na društvenim mrežama slave uragan Irmu nazivajući ga “vojnikom Alaha“.

Kako se Irma sprema da “sleti“ na američku teritoriju, na Floridi je naređena hitna evakuacija, a očekuje se da će uragan stići u nedelju ujutru.

1) #ISIS users are celebrating US evacuations for #IrmaHuriccsne2017 , calling the hurricane a "soldier of Allah"

Direktorka grupe za monotoring ID Rita Kac napisala je na Tviteru da pristalice islamista slave Irmu i nadaju se da će “doneti vetrove koje niko nikad nije video“.

“Ovo je ono što ste uradili sa muslimanima i to je ono što zaslužujete“, napisao je jedan korisnik društvene mreže uz fotografiju štete koju je napravio uragan Harvi, dok su drugi kačili i fotografije Mosula.

3) Pro #ISIS of #Irma, said: God "dispatched...one of his soldiers,"using religious text to hope for "wind like nothing they have ever seen" pic.twitter.com/nM1b3VraIH