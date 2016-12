Pronađen telefon ubice ambasadora, ali ga ne mogu otključati

ANKARA - Turska policija je javila kako su pronašli telefon Mevluta Merta Altintasa, ubice ruskog ambasadora u Ankari, ali da imaju jedan veliki problem.

Na prvi pogled izgleda kao nešto veoma jednostavno, a problem je postao noćna mora turskih operativaca, jer niko ne može da otključa telefon teroriste.

Turska policija tražila je pomoć od ruskih agencija da otkriju PIN kod kako bi uspjeli da dođu do dokumenata u telefonu, ali uzalud. Bez četvorocifrene cifre sadržaj telefona ostaje misterija.

Do sada svi pokušaji da se otključa telefon do sada su bili neuspješni. Ni ruski ni turski obavještajci nisu uspjeli da ga otključaju, a za pomoć su zamolili i kompaniju Apple, koja im do sada nije pomogla oko rješavanja ovog slučaja, prenosi Al Arabya.

Ruski ambasador u Ankari Andrej Karlov je ubijen ovog ponedJeljka pošto ga je dok je držao govor povodom otvaranja izložbe fotografija “Rusija u očima Turaka” ubio dvadesetdvogodišnjak.