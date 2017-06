Pronađeni ostaci vojnog aviona Mjanmara u kojem je bilo 116 ljudi

JANGON - Vojni avion Mjanmara, u kom se nalazi 116 ljudi, nestao je danas između južnog grada Mjeika i Jangona, saopštili su zvaničnici.

"Komunikacija je iznenada prekinuta oko 13.35 sati po lokalnom vremenu", navodi se u saopštenju kancelarije načelnika generalštaba", preneo je AFP.

Brodovi i avioni tragaju za avionom, koji se u trenutku nestanka nalazio iznad Andanamskog mora.

Vojska Mjanmara je na Fejsbuku objavila da je avion nestao, ne precizirajući koliko se ljudi nalazi u letjelici.

Pozivajući se na neimenovane izvore, francuska agencija navodi da se u avionu nalazi 105 putnika i 11 članova posade.

Taj izvor je naveo da se smatra da je u pitanju "neki tehnički kvar", napominjući da su vremenski uslovi povoljni.

BREAKING: Burmese army planes and helicopters are searching for a military aircraft over southern Myanmar. Local reports say >100 on board.