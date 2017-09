Prvi susret Melanije Tramp i princa Harija

TORONTO - Prva dama SAD Melanija Tramp i britanski princ Hari danas su se upoznali u Torontu na otvaranju takmičenja "Inviktus gejms" u čast ranjenih i bolesnih vojnika širom svijeta, gdje ona predvodi američku delegaciju.



Trampova je princu rekla da je upravo stigla iz Vašingtona - što je njen prvi samostalni put van SAD u svojstvu prve dame, saopštila je Bijela kuća.



"Drago mi je što smo upoznali", rekao je princ Hari i rukovao se sa Melanijom Tramp. Oni su stajali zajedno i osmijehnuli se pozirajući za britanske i američke medije prije nego što su seli u fotelje ispred zastava njihovih zemalja.



Britanski mediji, međutim, primjećuju da je Melanija Tramp, poznata po ozbiljnom izrazu lica djelovala jako srdačno, dok je princ poznat po srdačnosti i osmijehu, bio je ozbiljan.



To su primijetili i mediji, pa je britanski The Sun objavio članak pod naslovom "Princ se na silu smije za fotografiju s Melanijom Trump".



Hari je upitao Melaniju da li je bila zauzeta, na šta mu je ona odgovorila da je zaista bila prezauzeta, a princ ju je pohvalio na dosadašnjem urađenom poslu, prenosi AP.



Njena odluka da predvodi američku delegaciju, u čijem su sastavu ministar za pitanja vojnih veterana Dejvid Šalin, profesionalni igrač golfa Nenski Lopez i zabavljač Vejn Njuton, odražava "najveće poštovanje" prve dame prema napornom radu, hrabrosti i žrtvovanju američke vojske, rekla je portparolka Melanije Tramp, Stefani Grišem.



"Ona duboko vjeruje da bi vojnicima i njihovim porodicama trebalo ukazivat počasti svakoga dana", rekla je Grišem.



Prema njenim riječima, Melanija Tramp se veoma divi i ulozi koju su ove sportske igre imale u osnaživanju onih koji su bili ranjeni dok su bili u vojsci.



Na prošlonedjeljnom skupu u znak obeležavanja 70-godišnjice američkih vazduhoplovnih snaga, američka prva dama je zahvalila mnogobrojnim pripadnicima vojske koji su pomagali hiljadama ljudi čije su živote ugrozili nedavni uragani, podsjeća američka agencija.



U sportskim igrama u Torontu u čast ranjenih i bolesnih vojnika širom svijeta, učestvovaće više od 550 pojedinaca iz 17 zemalja u 12 sportskih disciplina tokom naredne nedjelje - od biciklizma do tenisa u invalidskim kolicima.



Prva dama će se sastati i sa premijerom Kanade Džastinom Trudoom, a obratiće se i pred skoro 100 američkih atletičara koji učestvuju u igrama. Nakon ceremonije otvaranja, Trampova će se vratiti u Bijelu kuću.