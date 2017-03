Pucnjava ispred Parlamenta u Londonu, dvoje mrtvih

LONDON - Dvije osobe ubijene su u današnjim višestrukim napadima u centru Londona, javila je televizija Sky News, pozivajući se na neimenovane izvore.

Izvori navode da je veliki broj ljudi ranjen.

The Guardian navodi da ne postoji zvanična informacija o broju ranjenih u današnjim višestrukim incidentima u Londonu, ali da policija strahuje da je riječ o dvocifrenom broju.

Najmanje 12 ljudi povrijeđeno je u incidentu ispred zgrade Parlamenta u Londonu, javljili su ranije mediji.

Policija je upucala dva lica, a ostali su povrijeđeni kada je automobil pokosio grupu pješaka prije nego što je udario u ogradu Parlamenta.

Predstavnik Donjeg doma rekao je da je policija upucala navodnog napadača.

Agencija Rojters javlja da je otvorena teroristička istraga napada u Londonu.

Kako piše Telegraf, čovjek leži ispred kapije Parlamenta, a prethodno je viđen kako maše nožem.

Air ambulance just landed at Parliament Square, Westminster, dozens of police cars pic.twitter.com/TZVTO6IzDR

Predsjednik Donjeg doma britanskog parlamenta Dejvid Lidington rekao je da je policajac izboden nožem u krugu zgrade parlamenta, a njegovo stanje trenutno nije poznato.

On je dodao da je napadač ranjen u sukobu sa policijom.

"Napadača je ranila policija, na licu mjesta su vozila hitne pomoći. Postoje izvještaji i o drugim slučajevima nasilja u Vestminsterskoj palati, ali prije potvrde policije, ne mogu o tome da govorim", rekao je on.

Isti izvor navodi da će parlament biti zatvoren dok se razjasne okolnosti.

Očevidac Rojtersa rekao je da je najmanje šest naoružanih policajaca unutar parlamenta nakon što je danas oko 14.30 došlo do pucnjave, čije se tačne okolnosti još ne znaju.

Pozivajući se na očevice, list "Ivning standard" piše da je došlo do pucnjave ispred parlamenta, te da je jedan muškarac povrijeđen u sukobu sa policijom.

Očevidac je televiziji Sky News rekao da je vidio tijelo u Temzi nakon što se nepoznati napadač zaletio automobilom u prolaznike na Vestminsterskom mostu.

Premijer Tereza Mej, koja je bila u zgradi u trenutku pucnjave, sklonjena je na bezbjedno, piše list.

Policija je saopštila da ovaj incident smatraju terorističkim napadom.

Incident in #Westminster: We are treating this as a terrorist incident until we know otherwise