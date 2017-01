Pucnjava na Floridi, najmanje pet žrtava, napadač uhvaćen

FLORIDA - Usamljeni napadač otvorio je danas vatru na međunarodnom aerodromu Fort Loderdejl na Floridi i ubio najmanje pet osoba, prije nego što je odveden u pritvor, prenosi Rojters pozivajući se na zvaničnike i svjedoke.

"Pet osoba je ubijeno, a osam ranjeno u incidentu", saopštila je kancelarija lokalnog šerifa.

MSNBC prenosi, pozivajući se na svjedoke, da izgleda da je napadač muškarac u 20-im godinama, koji je nosio majicu "Ratova zvijezda", a kojeg je policija upucala kada je pokušao da se ponovo ukrca.

Očevidac Džon Šliker opisao je napadača kao "vitkog muškarca", koji je direktno pucao na putnike dok su čekali prtljag.

Kancelarija guvernera Rika Skota potvrdila je da je došlo do pucnjave, ali je istakla da zvaničnici nisu utvrdili broj žrtvava, ni povrijeđenih, kao ni motiv napada.

Do pucnjave je došlo ne mjestu gdje se preuzima prtljag na terminalu 2, naveo je aerodrom na svom nalogu na Tviteru.

Sve usluge aerodroma su privremeno obustavljene, saopštio je aerodrom.

Bivši portparol Bele Kuće Ari Flajšer naveo je na svom nalogu na Tviteru da je došlo do pucnjave i da svi trče, prenio je AP.

"Sada sve izgleda mirno, ali policija nikoga ne pušta da izađe sa aerodroma, barem ne u oblasti gdje sam ja", naveo je on.

Shots fired at FLL airport. Guy is bleeding profusely. Supposedly others are shot on the lower level at Delta Term 2. pic.twitter.com/UcL73Y8yGx