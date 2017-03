Pucnjava na Kapitol hilu, žena pokušala da obori policajce

VAŠINGTON - Na Kapitol hilu u Vašingtonu danas je došlo do pucnjave kada je žena, čiji identitet nije objavljen, udarila automobilom u policijska vozila, a potom pokušala da pregazi nekoliko policajaca koji su pješice obilazili oblast oko zgrade vlade, saopštila je vašingtonska policija, javljaju američki mediji.

Osumnjičena žena je uhapšena i stavljena u pritvor, a ovaj incident nema veze sa terorizmom, saopštila je policija, prenosi "Foks njuz".

Policija je prethodno gonila automobil te žene, a jurnjava se završila tako što se osumnjičena "zakucala" u, kako se navodi, nekoliko vozila policije koja patrolira Kapitol hilom, ali i u civilna vozila, u najnovijem bezbjednosnom incidentu u američkoj prijestonici, na vrhuncu turističke sezone.

Policija je potom tu ženu uhvatila i uhapsila, navodi američka televizija.

Incident je počeo oko 09.30 sati po lokalnom vremenu kada je policija počela da goni njen automobil kod Kongresne biblioteke, a oko 800 metara dalje je taj automobil naišao na barikadu i policijske pucnje.

Za sada je nejasno zašto je policija krenula u jurnjavu za automobilom osumnjičene žene.

Sounded like shots fired at the Capitol. Our view from Rayburn. pic.twitter.com/gPerfVGM2s