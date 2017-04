Pucnjava na Šanzelizeu, ubijena dva policajca, sumnja se na terorizam

PARIZ - Prema posljednjim informacijama u pucnjavi koja se večeras dogodila na Šanzelizeu, ubijena su dva policajca.

Policajac koji je bio ranjen u pucnjavi, podlegao je povredama i on je druga žrtva napada.

Pozivajući se na policiju, Rojters javlja da je ubijena osoba koja je otvorila vatru na snage bezbjednosti.

Agencija javlja da iznad centra grada nisko leti helikopter.

Policija je pozvala građane da izbjegavaju taj dio Pariza.

Champs Elysee Paris blocked and empty after 2 policeman shot. Details sketchy. Huge police presence. pic.twitter.com/O3rNlh0wT2

Francuski mediji javili su ranije da su dva policajca ranjena večeras u pucnjavi u centru Pariza.

Prema izvoru iz policije, Reuters saznaje da se najvjerojatnije radi o terorističkom činu.

Američki predsjednik Donald Tramp uputio je izraze saučešća narodu Francuske nakon ubistva policajca, rekavši da "izgleda da je riječ o još jednom terorističkom napadu

#BREAKING France police says the shooting attack in #ChampsElysees Paris was probably terror attack pic.twitter.com/8rXgXLHnae