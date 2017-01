FLORIDA - Pucnjava se dogodiula na aerodromu Fort-Loderdejl na Floridi.

Tom prilikom poginulo je 5 osoba, napisao je na tviteru bivši pres-sekretar Bijele kuće Ari Flejšer. Navodi se da je u pitanju jedan napadač. ​

Shots fired at FLL airport. Guy is bleeding profusely. Supposedly others are shot on the lower level at Delta Term 2. pic.twitter.com/UcL73Y8yGx