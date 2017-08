Pucnjava u Čarlstonu, policija na terenu

ČARLSTON - Desetine policajaca krenulo je u centar Čarlstona nakon što je policija saopštila da postoji potencijalna pucnjava nedaleko od restorana i prodavnica popularnih među turistima.

Pucnjava je prijavljena u ulici King oko podne po lokalnom vremenu, rekao je portparol policije Čarls Fransis u saopštenju ne navodeći da li ima povrijeđenih.

Policija takođe nije iznijela detalje o napadaču, prenosi AP.

Tom i Petsi Plent rekli su za čarlstonski lokalni list da jeli u restoranu Virdžinija i vidjeli jednog muškarca kako izlazi iz kuhinje sa pištoljem u ruci vičuću: "Novi šef je u gradu".

Prema njihovim riječima, muškarac je izgledao kao "običan deda, ali je imao lud pogled".

Njih dvoje su uspjeli da pobegnu na zadnja vrata.

Na lice mjesta poslati su specijalni policijski timovi kao i jedinica za deminiranje, a ljudi su upozoreni da ostanu u zgradama ili da napuste tu zonu.

King Street in Charleston shut down at Ann Street to the north for reported shooting scene. #chsnews #chs pic.twitter.com/rIgXZx45S6