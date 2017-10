Pucnjava u Las Vegasu: 20 mrtvih, više od 100 povrijeđenih

LAS VEGAS - Najmanje 20 ljudi je ubijeno, a više od 100 je ranjeno kada je naoružani napadač otvorio vatru na okupljene na festivalu kantri muzike u Las Vegasu.

Iz policije navode da je među ubijenima i jedan napadač, kao i da vjeruju da je djelovao sam.

Napad se dogodio tokom festivala "Route 91 - Harvest" u blizini čuvenog hotela i kazina "Mendelej bej" u Las Vegas Bulevaru, poznatijem kao “Strip”, u kojem se nalazi najveći broj kazina, hotela, diskoteka i restorana.

Desetine policijskih vozila pojurilo je prema glavnoj ulici u Las Vegasu, zatvorivši jedan njen deo, kao i dio autoputa "Interstejt 15", a neki letovi su preusmjereni.

Neki od policajaca su se sakrili iza svojih vozila, dok su neki ušli u kazino noseći jurišne puške.

Reporterka koja se javila uživo za CBS rekla je kako su joj svjedeoci koji se nalaze na mjestu događaja govore kako vide mrtva tijela oko sebe. Takođe, prema izjavama svedoka, napadač je sa visine, verovatno sa prozora hotela, pucao iz automatskog oružja u masu na koncertu.

Policiski zvaničnik Aden Okampo-Gomes rekao je da su se pripadnici policije uputili na mjesto incidenta, kod hotela i kazina Mandalej bej, u južnom dijelu centralnog bulevara u Las Vegasu i preko puta međunarodnog aerodroma.

Na Twitteru se pojavila informacija da je hotel pod blokadom, kao i da su primjećena dva napadača na 32. spratu. Napadači su otvorili vatru na policiju i pripadnika obezbjeđenja.

"Izbjegavajte područje, istražujemo što se događa", navode iz policije, dok se, prema navodima portparolke Univerzitetskog medicinskog centra Danite Koen, u bolnici nalazi nekoliko osoba sa prostrijelnim ranama.

Na društvenim mrežama objavljen je snimak na kojem se vidi kako ljudi bježe sa mjesta na kojem se pucnjava dogodila.

