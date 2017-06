SAN FRANCISKO - Nekoliko ljudi ranjeno je danas u pucnjavi u San Francisku, a upucan je i sam napadač, prenose lokalni mediji.

Pucnjava se dogodila na području fabrike "United parcel service" navodi lokalna TV stanica na Twitteru, prenosi Rojters.

Niko iz policije San Franciska za sada nije komentarisao.

The #SFPD appears to be expanding perimeter in Shooting investigation. 15th closed at San Bruno. @kron4news pic.twitter.com/mnRWEq6DfB