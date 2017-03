Pucnjava u Sinsinatiju, jedna osoba ubijena, 15 ranjeno

SINSINATI - Jedna osoba je rano jutros ubijena, dok je najmanje 15 ljudi ranjeno u pucnjavi u noćnom klubu u Sinsinatiju, u Ohaju, javlja CNN pozivajući se na policiju.

Iako su motivi napada za sada nejasni, nema razloga za sumnju da je riječ o terorizmu, rekao je zvaničnik policije u Sinsinatiju Erik Franc.

Pucnjava se dogodila u noćnom klubu "Kameo", saopštila je policija, prenio je Rojters.

Kako navodi ogranak CNN - WLWT, pucnjava je izbila nešto poslije 01:00 sat po lokalnom vremenu.

Nekoliko osoba je podvrgnuto hirurškim intervencijama, a neki su i životno ugroženi, rečeno je američkoj televiziji u policiji u Sinsinatiju.

Niko još nije zadržan u policiji, ali su ispitivanja svjedoka u toku.

Pomoćnik šefa policije Pol Nojdigejt opisuje "haotičnu scenu zločina" i navodi da policija traga za očevicima, među kojima su mnogi pobjegli kada je pucnjava počela.

"Mnogi su, nažalost, pobjegli, ali ispitujemo svakog koga možemo da identifikujemo", rekao je on.

Prema njegovim riječima, u noćnom klubu se u trenutku pucnjave nalazilo na stotine ljudi, prenosi britanska agencija.

