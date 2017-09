Pucnjava u američkoj vojnoj akademiji

​ DENVER - Upozorenje na pucnjavu izdato je u američkoj vojnoj akademiji u Koloradu, što je izazvalo zatvaranje čitave akademije.

Vojna akademija američke avijacije (USAFA) poslala je upozorenje oko 22 časa u petak u kojem je saopšteno: "Policija je prijavila pucnjavu. Zatvaranje".

​Kancelarija šerifa okruga El Paso saopštila je da istražuje situaciju sa naoružanom osobom.

​"Dobili smo izveštaje o naoružanoj osobi na Akademiji. Nema potvrde da je pucano, snage bezbjednosti pretražuju oblast", navodi se na nalogu USAFA na Twitteru.

Sat vremena kasnije policija El Pasa obavjestila je preko Twittera da istražuje incident i da je završila sa pretragom studentskog doma Akademije. U Akademiji se nalazi oko četiri hiljade studenata.

Policija je kasnije saopštila da nema povrijeđenih i da nije pronašla naoružanu osobu.

Mil personnel & LE are clearing dorms including knocking on doors to check on cadets on USAFA. No reported injuries or shots fired. pic.twitter.com/evxP89FeGi