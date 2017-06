Pucnjava u bolnici u Njujorku, povrijeđena tri ljekara

NJUJORK - Više hitaca ispaljeno je u bolnici u Njujorku, a mediji prenose da su ranjena tri ljekara.

Napadač koji je pucao je u bjekstvu i vjeruje se da je još u bolnici, javio je Rojters.

Pucnjava se dogodila u bolnici u Bronksu. List Njujork Tajms je prenio da je ranjeno pet, šest osoba, od kojih troje ljekara.

Zvaničnih informacija o pucnjavi za sada nema, prenose mediji. Na tv snimcima vide se brojna vatrogasna i policijska kola oko zgrade bolnice. Neki mediji su prenijeli da se napadač zabarikadirao negde unutar bolnice, a CBS Njuz javlja da je riječ o bivšem zaposlenom u toj bolnici.

Njujorska policija je na Tviteru upozorila građane da izbjegavaju ovaj dio grada.

